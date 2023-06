Ultime Notizie – Bimba morta in auto Roma | padre indagato per omicidio colposo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 9 giugno 2023) E’perildelladi 14 mesimercoledì scorso dopo essere stata dimenticata dalnel sedile posteriore dell’alla Cecchignola. L’accusa per l’uomo, un carabiniere di 45 anni, è legata al fatto che il seggiolino non era dotato del dispositivo anti-abbandono, obbligatorio dal 2019. Nell’ambito dell’inchiesta della Procura, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, è stata disposta l’psia sul corpo della, anche se in base a una prima ricostruzione il decesso sarebbe avvenuto per un collasso. L’inoltre era munita di vetri oscurati, e anche per questo nessuno si è accorto della piccola in. Il 45enne, che ...