Ultime Notizie – armi nucleari in Bielorussia a luglio

(Di venerdì 9 giugno 2023) La Russia dispiegheràina partire da. Lo ha annunciato il presidente Vladimir Putin, come riferisce la Tass, nell’incontro con il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko a Sochi. Letattiche saranno dispiegate alla fine del processo di preparazione delle strutture dal 7-8. Lerimarranno sotto il controllo e il comando di Mosca. “Stiamo collaborando in questo settore. Sulla questione più sensibile, su cui siamo d’accordo, tutto sta andando secondo i piani. Il 7-8sarà completata la preparazione delle infrastrutture più rilevanti e avvieremo subito le attività legate al dispiegamento di importanti tipi di” sul territorio bielorusso. “Tutto sta ...

Il ministero della Difesa di Mosca afferma che le forze russe hanno respinto almeno sei attacchi ucraini nelle24 ore: due nella provincia di Zaporizhzhia e quattro in un'area di confine tra questa e la provincia di Donetsk. Lo riferisce l'agenzia Tass. ....10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiUdine celebra il Pride Fvg con dei cartelli colorati ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiIncidente tra moto e auto all'incrocio: un ferito in ...

Ultimi giorni per richiedere la rottamazione delle cartelle. Le domande per aderire alla definizione agevolata devono essere presentate esclusivamente in via telematica sul sito dell'Agenzia della Ris ...Nell'ultima settimana si registrano 9.084 nuovi casi rispetti ai 13.208 della scorsa settimana (-31,2%). I decessi sono stati 108 in calo del 13,6% rispetto ai 125 della scorsa settimana. Scende anche ...