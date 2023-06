Ue | storico patto sui migranti Meloni abbandona Orban Ma basterà pagare per continuare a non accogliere

(Di venerdì 9 giugno 2023) L'Unione Europea, dopo sette anni di trattative a vuoto, ha siglato ieri una storica intesa sui. Firmato un nuovo accordo tra i 27 Paesi dell'Ue dopo una lunga giornata di trattative serrate in Lussemburgo. L'intesa è arrivata - si legge sul Corriere della Sera - con voto a maggioranza qualificata: contrarie Polonia e Ungheria, astenute Malta, Lituania, Slovacchia e Bulgaria, l'Italia ha votato a favore. Sia chiaro, si tratta della posizione negoziale del Consiglio che poi dovrà trattare con il Parlamento Ue, ma sono sette anni che gli Stati membri discutono senza trovare un’intesa. I due regolamenti puntano a rafforzare la responsabilità a carico dei Paesi di primo ingresso (resta in vigore Dublino e la responsabilità deiarrivati è dello Stato di primo arrivo per 24 mesi) ma anche a rendere obbligatoria la solidarietà da parte degli ...

Un passo in avanti. Una nuova procedura d'asilo, solidarietà obbligatoria masi potranno rifiutare i profughi pagando 20mila euro a persona. Possibili intese tra singoli Paesei per i rimpatri ...Meloni spiega l'accordo: "Quando non riusciremo più a gestire i flussi il problema diventerà di tutti". L'Italia ha votato a favore, contrarie Polonia-Ungheria ...