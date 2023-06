Ue | per Ursula von der Leyen una laurea honoris causa

La regione del mondo cheprima sviluppera' tecnologie pulite ne uscira' vincitrice. E io voglio che sia l'Europa". Cosi' la presidente della Commissione europea,von der Leyen, nel corso ...... cosi' come sono soddisfatta del viaggio che faremo domenica in Tunisia con la presidente della Commissione Ue,von der Leyen, e con il primo ministro olandese Mark Rutte,affrontare un'......von der Leyen , nel suo discorso all'Università di Toulouse Capitole che le ha conferito un Dottorato honoris causa. 'Il coraggioso popolo ucraino non solo combatteil proprio paese, ma ...

'La transizione energetica verso un'economia verde e' la trasformazione industriale piu' ambiziosa di sempre. La regione del mondo che per ...Laurea Honoris causa per la presidente Ue, Ursula von der Leyen che da Tolosa lancia il suo appello per una "pace giusta" in Ucraina ...