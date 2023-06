U&D finisce la favola di Isabella Ricci e Fabio Mantovani | l’annuncio

Leggi su dilei

(Di venerdì 9 giugno 2023) È scoppiata un’altra coppia di Uomini e Donne. Questa volta una coppia che è addirittura convolata a nozze, facendo così sognare tutti i romantici del programma di successo di Maria De Filippi.si sono lasciati. A darel’ex Dama del dating show, che ha voluto fare chiarezza dopo le ultime, continue, voci di crisi con l’ormai ex marito. La, in un post su Instagram, non ha nascosto la delusione per un sogno d’amore infranto. Un sogno forse troppo bello per essere vero, come sottolineato dalla diretta interessata, che era arrivata nella trasmissione Mediaset con tanta voglia di innamorarsi e stravolgere la sua vita. Uomini e Donne:si sono ...