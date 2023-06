"L'aggressione della Russia all', minando le regole di convivenza internazionale faticosamente costruite dopo il Secondo ...e tenace impegno di controllo dei fenomeni migratori via, e con il ..."La Marina svolge un ruolo essenziale nell'economia del", ha sottolineato. "L'aggressione russa all'impone di definire insieme ai Paesi alleati le condizioni difensive. La nostra ......faticosamente costruite dopo il Secondo dopoguerra" "L'aggressione della Russia all', ... con il quotidiano e tenace impegno di controllo dei fenomeni migratori via, e con il doveroso e ...

Ucraina, un mare di pesci morti dopo la distruzione della diga Kakhovka - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...''La Russia con l'aggressione all'Ucraina mina le regole di convivenza internazionale'', ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.