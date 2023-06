Ucraina | nuove armi Usa per 2 | 1 miliardi | missili Hawk e difesa aerea

Leggi su italiasera

(Di venerdì 9 giugno 2023) (Adnkronos) – Il Pentagono ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’dal valore di 2,1di dollari: la fornitura garantita dagli Stati Uniti a Kiev comprende munizioni e sistemi difondamentali nella guerra contro la Russia. Nel pacchetto sono inseritemunizioni per i sistemi diPatriot, sistemi e, munizioni d’artiglieria da 155 e 203 millimetri, sistemi aerei senza piloti Puma, munizioni per sistemi dia guida laser. A questi si aggiunge sostegno per l’addestramento e la manutenzione degli armamenti. Il nuovo pacchetto, ricorda la Cnn, porta il totale degli aiuti americani all’a oltre 40,4 ...