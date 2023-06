Ucraina | Mosca afferma di aver distrutto 21 carri armati di Kiev

... dicembre 2022: "l'accordo di Minsk era un tentativo per dare tempo all'di armarsi. Ha ... cosa vuoleQuando, in un modo o nell'altro, le armi taceranno, le istanze separatiste del Donbass,...... controllata da, sotto i colpi dell'artiglieria russa che non smetteva di sparare. En passant,... Dalle poche ore della sua intensa trasferta in, il cardinale Matteo Zuppi ha ricavato, per ...L'passa dalla difesa al contrattacco e la Russia si prepara allagando. Oltre a Nova Kakhovka, il ricatto delle dighe si estende in vari punti della regione di Zaporizhzhia. Il rischio non ...

Mosca: "L'intervento delle truppe Nato in Ucraina porterà ad uno scontro diretto" L'HuffPost

Mosca, 9 giu. (Adnkronos) – L’esercito russo ha riferito di pesanti combattimenti nella regione meridionale di Zaporizhzhia e nelle regioni orientali di Donetsk in Ucraina. Lo scrive la Bbc, aggiungen ...Allarmi aerei risuonano da ore in tutta l’Ucraina, mentre si contano i danni del nuovo attacco missilistico russo a Zhytomyr. Le bombe di mosca hanno colpito una zona residenziale, provocando molti fe ...