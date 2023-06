Ucraina | la controffensiva è iniziata

(Di venerdì 9 giugno 2023) Sono stati avvistati in azione i primi carri armati Leopard tedeschi. Un segnale informale che sancisce l'inizio delle prime operazioni, per ora limitate a sondare le difese russe

La guerra ingiunge oggi al 471esimo giorno . Secondo gli ultimi avvenimenti, sembrerebbe partita ladell'esercito di Kiev in direzione di Bakhmut. "Sono in corso battaglie molto brutali, ma ...Si pone, quindi, una questione delicata che riguarda la pace ine la sicurezza del mondo: ...per il futuro Sono interrogativi che dovrebbero ricevere una risposta ora che laè ...... perché da tempo supervisionano accuratamente tutto quel che accade in- il Paese più ...non stia monitorando accuratamente il fronte Soprattutto adesso che ha avviato laIl ...

Il 6 giugno un’esplosione ha fatto crollare alcune parti della diga di Nova Kakhovka sul fiume Dniepr, che attualmente rappresenta uno dei fronti in Ucraina tra i territori sotto il controllo di Kiev ...Finalmente, per ammissione degli stessi ucraini, la tanto ventilata controffensiva per riconquistare i territori occupati da Putin ha avuto inizio ...