Ucraina alla controffensiva | recuperato terreno a Bakhmut | Diga distrutta | in 16mila rischiano l' evacuazione

Non è un caso che la procura di Firenze, chiamata a difendersi di fronteconsulta dal Senato ... per nominarne "per acclamazione" uno che invece non appoggia l'... ha ufficialmente chiestoGermania l'invio di missili da crociera Taurus. Possono essere ... L'idea che l'possa iniziare a colpire obiettivi in territorio russo fa paura. Potrebbe alzare ...Proprio i 27 componenti dell'Ue hanno sostenuto l'inserimento di un articolo dedicato... nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno di guerra in: gli aggiornamenti di Wired sul ...

Ucraina: 'Parte l'offensiva di Kiev', allarme a Zaporizhzhia Agenzia ANSA

L'alluvione, seguita al crollo diga di Nova Kakhovka, ha dissotterrato le bombe poste a difesa degli argini del fiume Dnipro: «Ora la situazione è incontrollabile» ...Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di venerdì 9 giugno: parte la controffensiva di Kiev ...