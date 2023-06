Uccide la compagna e tenta di togliersi la vita | il femminicidio in provincia di Asti

16.58lae tenta il suicidio Un uomo, di circa 50 anni, ha ucciso lapoi ha tentato di uccidersi. L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Incisa Scapaccino (Asti). L'uomo è stato ...Un uomo di circa 50 anni, ha ucciso lae poi ha tentato di suicidarsi. L'uomo è stato portato in ospedale nel capoluogo piemontese dal personale del 118. L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Incisa Scapaccino, in provincia di Asti.Una donna di circa cinquant'anni è stata uccisa oggi a Incisa Scapaccino (Asti). Non si conoscono ancora le generalità della vittima. L'omicida, circa 50 anni, ha ucciso lae poi ha tentato di uccidersi; in seguito è stato portato in ospedale ad Asti dal personale del 118. Il fatto è accaduto in un'abitazione di via XX settembre. Sul posto sono arrivati i ...

USA, uccide la compagna e la figlia di 1 anno, poi si suicida Notizie.it

Un uomo di 50 anni ha ucciso la compagna, di cui ancora non si conoscono le generalità, e poi ha tentato di uccidersi. L'uomo è stato ricoverato in ospedale ad Asti. Sul posto indagano i carabinieri.Una donna è stata uccisa oggi 9 giugno a Incisa Scapaccino (Asti) e il suo compagno è in fin di vita. Si delinea il quadro di dramma familiare: con un femminicidio e poi il tentato suicidio da parte ...