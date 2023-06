Uccide a colpi di pistola genero e nuora e si costituisce | “Ho ammazzato anche lei? Non me lo ricordo”

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 giugno 2023) Da mesi si era convinto che i coniugi dei suoi due figli avessero una relazione. Un’assurdità secondo il resto della famiglia, che chiedeva a Raffaele Caiazzo di smettere. L’ultimo avvertimento era arrivato mercoledì scorso: se avesse continuato gli avrebbero impedito di vedere i nipoti. La mattina successiva, Raffaele Caiazzo ha rispostondo. La tragedia è avvenuta a Sant’Antimo, lo stesso paese da cui proveniva Giulia Tramontano: il giorno stesso del duplice omicidio il paese si stava preparando a scendere in piazza per una fiaccolata indella 29enne uccisa il 27 maggio scorso a Senago. Caiazzo è arrivato alla casa della prima vittima in bicicletta, poco dopo le 6.30 di mattina. IlLuigi Cammisa, operaio di 29 anni, era appena uscito di casa per andare a lavoro. ...