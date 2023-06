Tutte le volte che Natalie Portman ha incantato l’Italia

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 9 giugno 2023) Quantehal’Europa e, nello specifico,con i suoi look glam? Di recente è apparsa al Festival di Cannes, ma non molto tempo fa è tornata in Italia per il press tour di Thor: Love and Thunder. Ricordiamo i look più belli sui tappeti rossi Made in Italy.è reduce da un lungo Festival di Cannes, dove ha rispolverato il suo titolo di fashion icon, ma non molto tempo fa è riapparsa anche in Italia per promuovere una delle sue ultime fatiche in campo di supereroi. Riapparsa in casa Marvel con Thor: Love and Thunder,non solo ha regalato una preziosa reunion a Jane Foster e il suo Dio del Tuono, ma anche nuovi spunti glam ai suoi fan più devoti. ...