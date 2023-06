(Di venerdì 9 giugno 2023) CRONACA DI ROMA – Unstava tornando a casa a piedi intorno all’una di notte, in zona, quando è stato avvicinato da una macchina con trea bordo. Uno dei malviventi ha estratto un punteruolo e, minacciando la vittima, gli ha chiesto di consegnare il telefono cellulare. Nonostante ilabbia consegnato il telefono, è stato comunque aggredito, forse perché iri speravano in un bottino più consistente. Spaventato, ilè scappato e si è rifugiato in un bar ancora aperto, dove ha chiamato la polizia. Le forze dell’ordine, dopo aver ricevuto le descrizioni dell’auto e dei sospetti, si sono messi immediatamente sulle loro tracce. Poco dopo, hanno intercettato l’auto e i suoi occupanti. Iri, resisi conto di essere stati ...

Tuscolano. Ragazzo rapinato da tre persone RomaDailyNews

Continuano senza sosta i servizi della Polizia di Stato, organizzati in maniera capillare su tutto il territorio, per prevenire e contrastare la microcriminalità. Stava raggiungendo la propria abitazi ...