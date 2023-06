Turismo sostenibile | ecco le città italiane al top

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il Global Sustainable Tourism Council (GSTC) stabilisce e gestisce gli standard globali per viaggi e unsostenibili e repsonsabili, noti come i Criteri GSTC. All’interno del GSTC coesistono due macro-insiemi di criteri: i quelli rivolti ai politici maker e ai manager delle destinazioni turistiche, e quelli per l’industria rivolti agli hotel e ai tour operator. I criteri sono il risultato di uno sforzo mondiale per sviluppare un linguaggio comune sulla sostenibilità nel. I criteri sono organizzati in quattro pilastri: GestioneImpatti socioeconomici Impatti culturali Impatti ambientali Poiché le destinazioni turistiche hanno ognuna la propria cultura, usanze e leggi, i criteri sono progettati per essere adattati alle condizioni locali e integrati da criteri aggiuntivi per la posizione e l’attività ...