(Di venerdì 9 giugno 2023) I viaggiatori più attenti potrebbero aver già sentito parlare di. Ogni volta che viaggiamo, ovunque e in qualsiasi modo, lasciamo un’impronta negtiva, o carbon footprint, sull’ambiente. Ilsostenibile è finalizzato a limitare questa impronta e a permettere agli ambienti di continuare a prosperare per le generazioni future; il, invece, fa un passo in più. I viaggiatori possono contrastare gli effetti negativi che potrebbe avere su una destinazione particolarmente vulnerabile. Tutto questo è ora particolarmente importante, dal momento che nel periodo post pandemico i viaggi sono diventati di nuovo popolari. Pertanto, ilpotrebbe essere la risposta che il mondo sta cercando in termini di sostenibilità ...

Sostenibile eè anche il viaggio in bici in Normandia; così come il piacere ... in collegamento dagli Stati Uniti; Aljoa Ota, direttore Ente Sloveno per il; Paola Rizzitelli, ...A Roma arriva Limen, il progetto diin tre tappe: Aniene, Isola Tiberina e Marconi. Tramite l'installazione di alcune apposite piattaforme galleggianti sul ......Nell'ambito dell'iniziativa è previsto un webinar aperto a tutti dedicato al rewilding e al...in Sicilia promuovendo il rewilding e i sistemi di pascolo per favorire un impatto. Le ...

Turismo rigenerativo: come viaggiare migliorando la natura QuiFinanza

Il turismo rigenerativo mira a lasciare un luogo in condizioni migliori rispetto a prima che lo si visitasse. Un nuovo modo di viaggiare per rispettare l’ambiente.