“Truppe Nato in Ucraina” Può succedere davvero?

(Di venerdì 9 giugno 2023) Secondo fonti americane, sarebbe iniziata ufficialmente la controffensiva, che si incentrerà in particolare sulle regioni di Zaporizhzhya e Bakhmut, con l’obiettivo di ripristinare la propria sovranità sui territori perduti a partire dal 24 febbraio 2022. L’obiettivo successivo (e mai nascosto) di Zelensky, però, sarebbe quello di procedere ad un attacco in Crimea, proprio a partire dalla regione della centrale nucleare e arrivare fino al Mar d’Azov. In questo modo, la resistenzasarebbe in grado di “isolare” la penisola, i cui unici rifornimenti russi potrebbero arrivare via mare o tramite il ponte di Kerch (che gli ucraini hanno già mostrato di poter attaccare, come dimostrato dal sabotaggio all’infrastruttura di qualche mese fa). Nel frattempo, il Pentagono sarebbe pronto all’invio di un nuovo pacchetto militare a Kiev, per una somma ...