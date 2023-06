Trump incriminato | sono 37 i capi d' imputazione - L' accusa | Ha conservato documenti con segreti nucleari

Usa, Trump incriminato per i documenti riservati di Mar-a-Lago si difende: 'Sono innocente' Repubblica TV

Secondo l'accusa, tra le carte top secret sequestrate dall'Fbi a Mar-a-Lago c'erano anche i dettagli sulle capacità nucleari di paesi stranieri ...E' stato pubblicato l'atto di accusa in base al quale è stato incriminato Donald Trump: 31 capi di imputazione per aver tenuto in modo volontaria informazioni classificate di difesa nazionale, altri ...