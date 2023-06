Trump incriminato per mancata restituzione documenti riservati

(Di venerdì 9 giugno 2023) L'ex presidente dovrà comparire martedì davanti a una corte federale. Ad agosto scorso la perquisizione nella residenza di Mar-a-Lago dove erano stati ritrovati più di 100top secret. Sette i capi d'accusa Donaldè statoin relazione aiclassificati che ha portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato come Presidente, ha annunciato lui stesso sui social ieri sera. “La corrotta Amministrazione Biden ha informato il mio legale che sono stato, a quanto pare sulla ‘bufala degli scatoloni’. Non avrei mai ritenuto possibile che una cosa così potesse accadere a un ex Presidente degli Stati Uniti…sono un uomo innocente”, ha scritto su Truth. “Questo è davvero un giorno buio per gli Stati Uniti d’America. Siamo un Paese in grave e rapido declino, ma ...

Donaldha annunciato di essere statonel caso delle carte riservate portate via dalla Casa Bianca. Comparirà in tribunale martedì. "E' un giorno buio per l'America" , ha commentato l'ex ...Donaldè statoin relazione ai documenti classificati che ha portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato come Presidente, ha annunciato lui stesso sui social ieri sera. "La ...È la prima volta che un ex presidente degli Stati Uniti viene processato per reati ...

Usa, Trump incriminato per le carte segrete sottratte dalla Casa Bianca: "È un giorno buio per l'America" TGCOM

Donald Trump è stato incriminato in relazione ai documenti classificati che ha portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato come ...Donald Trump è stato incriminato dai procuratori federali per aver portato via illegalmente dalla Casa Bianca documenti riservati. Gli sono stati contestati sette reati, tra cui le false dichiarazioni ...