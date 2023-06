Trump incriminato per mancata restituzione documenti riservati

(Di venerdì 9 giugno 2023) Washington, 9 giu. - Donaldè statoin relazione aiclassificati che ha portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato come Presidente, ha annunciato lui stesso ...

: 'Sono innocente, vogliono distruggere la mia reputazione' 'Sono stato', ha scritto su Truth Donald, che con questa incriminazione diventa il primo ex presidente nella storia ...Washington, 9 giu. - Donaldè statoin relazione ai documenti classificati che ha portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato come Presidente, ha annunciato lui stesso sui social ieri sera. "La ...Gli altri casi apertie' stato giàdalla procura di Manhattan - di 30 reati - per un giro di pagamenti illeciti alla vigilia del precedente voto del 2016 al fine di impedire ...

Usa, Trump incriminato per le carte segrete sottratte dalla Casa Bianca: "È un giorno buio per l'America" TGCOM

Washington, 9 giu. (Adnkronos/Dpa) - Donald Trump è stato incriminato in relazione ai documenti classificati che ha portato via dalla Casa Bianca ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Donald Trump incriminato per le carte segrete a Mar-a-Lago, sarà in tribunale martedì ...