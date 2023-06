Trump incriminato per le carte segrete portate via dalla Casa Bianca

(Di venerdì 9 giugno 2023) L’ex presidente USA, Donald, è statoper reati federali:è diventato il primo ex presidente nella storia degli Stati Uniti ad essereper tali reati. L‘uomo è statoper aver portato via illegalmentedocumenti riservati nella sua residenza di Mar-a-Lago. È stato lo stesso ex presidente USA ad annunciarlo sul suo social Truth. L’indagine sullediè iniziata nel 2021. Gli Archivi nazionali hanno notato che l’ex presidente non aveva consegnato tutti leall’uscita della. La decisione è del procuratore speciale Jack Smith, nominato dal dipartimento ...

Donaldè statoin relazione ai documenti classificati che ha portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato come presidente, ha annunciato lui stesso sui social. 'La corrotta ...Donaldper le carte segrete a Mar - a - Lago. 'Sono stato' ha annunciato l'ex presidente tramite un post sul suo social Truth. Prima di apparire in video aveva scritto alcuni ...Washington, 9 giu. - Donaldè statoin relazione ai documenti classificati che ha portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato come Presidente, ha annunciato lui stesso sui social ieri sera. 'La ...

Trump incriminato per mancata restituzione documenti riservati Adnkronos

ROMA (ITALPRESS) - "Mi devo presentare davanti alla corte federale di Miami martedì, alle 3 di pomeriggio. Non ho mai pensato che fosse possibile che una cosa ..."Sono stato incriminato" per le carte segrete a Mar-a-Lago. L'annuncio di Donald Trump arriva con un post sul suo social Truth fra il silenzio del Dipartimento di Giustizia e del procuratore speciale ...