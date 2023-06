Trump incriminato per le carte segrete a Mar-a-Lago | «Un giorno buio per l' America» Sette i capi di accusa

Usa,: 'Un giorno buio per l'America' Donaldè statodai procuratori federali per aver portato via illegalmente dalla Casa Bianca documenti riservati. Gli sono stati ...La storia La villa diè stata perquisita nell'agosto scorso . A suo carico c'è anche un file ... È la prima volta che un ex presidente vieneper reati federali. Da candidato alle ...Donaldè statoper i documenti riservati della Casa Bianca ritrovati nella sua residenza di Mar - a - Lago. Lo ha reso noto lo stesso ex presidente sul suo social Truth. Sette i capi di ...

Donald Trump incriminato per i documenti riservati di Mar-a-Lago la Repubblica

«Sono stato incriminato» per le carte segrete a Mar-a-Lago. L'annuncio di Donald Trump arriva con un post sul suo social Truth fra il silenzio del Dipartimento di Giustizia e del procuratore speciale ...I pubblici ministeri federali hanno notificato all'ex presidente americano Donald Trump che è l'obiettivo di un'indagine penale. La notifica è il segno che il procuratore speciale Jack Smith, che sta ...