Trump incriminato per le carte segrete a Mar - a - Lago | ' Un giorno buio per l' America' Sette i capi di accusa

'Sono stato' per le carte segrete a Mar - a - Lago. L'annuncio di Donaldarriva con un post sul suo social Truth fra il silenzio del Dipartimento di Giustizia e del procuratore speciale Jack ...Quando il 30 marzovennedalla corte di Manhattan, la sua campagna aveva lanciato una raccolta fondi, che aveva portato nelle casse più di 15 milioni di dollari in appena due ...Leggi Anche: 'Il 6 gennaio 2021 è stato un giorno bellissimo, giuro sui miei figli che non conosco Jean Carroll' La replica: 'Con la bufala degli scatoloni interferiscono nel voto' 'Vanno ...

Usa, Trump incriminato per le carte segrete sottratte dalla Casa Bianca: "È un giorno buio per l'America" TGCOM

Donald Trump è stato incriminato per le carte segrete: è il primo ex presidente nella storia Usa ad affrontare delle accuse a livello federale ...Donald Trump è diventato il primo ex presidente nella storia degli Stati Uniti ad essere incriminato per reati federali ...