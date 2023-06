Trump incriminato per i documenti riservati di Mar - a - Lago. 'Ha conservato segreti nucleari. Piani top secret anche nella doccia'

(Di venerdì 9 giugno 2023)militari, programmie strategie in caso di attacco. Portando centinaia diclassificati dalla Casa Bianca a Mar - a -, dove sono stati esposti ad un via vai continuo come ...

... anche lui. Carte top secret anche dentro una doccia In una sala da ballo, dentro una doccia e in una camera da letto. Questi alcuni dei luoghi nei quali Donaldha nascosto i ...Quanto al collaboratore didalla Procura, Walt Nauta, nel dicembre del 2021 avrebbe trovato dei documenti riservati sparsi sul pavimento di un magazzino di Mar - a - Lago dove si ...Gli altri casi apertiè stato giàdalla procura di Manhattan - di 30 reati - per un giro di pagamenti illeciti alla vigilia del precedente voto del 2016 al fine di impedire ...

Trump chiese al suo assistente di nascondere i documenti classificati Agenzia ANSA

Martedì torna davanti ai giudici. Sette i capi d'imputazione, è la prima volta che un ex presidente deve rispondere di reati federali. Lui si difende: "Caccia alle streghe" ...Piani militari, programmi nucleari e strategie in caso di attacco. Portando centinaia di documenti classificati dalla Casa Bianca a Mar-a-Lago, dove sono stati esposti ad un via vai continuo ...