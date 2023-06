Trump incriminato | documenti top secret anche nella doccia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 giugno 2023) (Adnkronos) –top‘archiviati’. E’ stato pubblicato l’atto di accusa in base al quale è statoDonald: 31 capi di imputazione per aver tenuto in modo volontaria informazioni classificate di difesa nazionale, altri capi di imputazione per intralcio alla giustizia e per falsa testimonianza. “L’obiettivo del complotto era chepotesse conservare iche aveva portato con sé dalla Casa Bianca e per nasconderli al Grand Jury federale”, si legge nell’atto di accusa che contienele incriminazione per Walt Nauta, il valletto accusato di aver spostato e nascosto gli scatoloni con i. The Donald ha agito in modo “da ostruire le indagini dell’Fbi e del ...