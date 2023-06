Trump incriminato anche per aver rivelato piani militari | ?37 capi di imputazione | un audio decisivo

(Di venerdì 9 giugno 2023) Donalddiiventa il primo ex presidente accusato di reati federali, sette, tra cui la violazione della legge anti-spionaggio. Sono 37 idie c’è l’accusa diconservato segreti nucleari. Il tycoon ha silurato gli avvocati Jim Trusty e John Rowley

... inoltre,chiese al suo assistente Walt Nauta di nascondere all'Fbi 'o distruggere' i documenti classificati che erano stati richiesti. Anche Nauta è statonel caso con un capo d'...L'ex presidente è statoper diversi capi d'imputazione, tra cui la violazione di una legge del 1917. Anche se è il primo processo federale,dovrà affrontare una lunga serie di problemi giudiziari che ...Donaldè statoda un gran giurì federale al termine dell'inchiesta sulla sottrazione indebita di centinaia di documenti classificati del periodo in cui era presidente, molti dei ...

Usa, Trump incriminato per i documenti riservati di Mar-a-Lago si difende: 'Sono innocente' Repubblica TV

Secondo l'accusa, tra le carte top secret sequestrate dall'Fbi a Mar-a-Lago c'erano anche i dettagli sulle capacità nucleari di paesi stranieri ...E' stato pubblicato l'atto di accusa in base al quale è stato incriminato Donald Trump: 31 capi di imputazione per aver tenuto in modo volontaria informazioni classificate di difesa nazionale, altri ...