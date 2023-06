Truffatore seriale di anziani arrestato a Bologna

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn, accusato di avere raggirato e derubato almeno due persone anziane in un solo giorno a, è statoieri dalla polizia, che lo ha bloccato in flagrante. Per incastrarlo è stato utilizzato anche un espediente insolito: un agente si è nascosto nel bagagliaio dell’auto di una vittima, una pensionata di 89 anni che si era presentata all’appuntamento, ed è intervenuto mentre l’uomo si faceva consegnare il denaro. E’ un trentenne di origine napoletana, con vari precedenti specifici anche per raggiri a persone anziane, uno risalente a pochi giorni fa in Campania. Era in trasferta con la moglie a, dove aveva preso alloggio in un albergo. Nei due colpi aveva racimolato un bottino stimato in quasi 50mila euro fra denaro e preziosi sottratti ...