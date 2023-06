Truffano con delle finte bollette anziani | arrestati

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 giugno 2023) – Una donna di 47 anni e un uomo di 54 anni sono statidai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, in flagranza di reato, perché gravemente indiziati di “truffa aggravata in concorso ai danni di persona anziana”. I Carabinieri, impegnati in un servizio perlustrativo del territorio, in via Poseidone, hanno notato i due a bordo di un’autovettura sospetta e hanno deciso di controllarli. Nel corso della perquisizione personale, i militari hanno scoperto che l’uomo e la donna erano in possesso di vari oggetti in oro. Da una rapida verifica, si è appurato poi che i gioielli erano provento di truffa poco prima perpetrata ai danni di una donna di 87 anni che abita poco distante. L’anziana aveva ricevuto una telefonata e dall’altro capo del telefono una voce femminile si era finta una sua nipote che le chiedeva di saldare un debito di 6.000 Euro per ...