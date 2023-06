Trento Fiori al centro | il teatro della natura in piazza Battisi

(Di venerdì 9 giugno 2023) Torna anche quest’annoall’iniziativa organizzata dall’ufficio Parchi e giardini che accrescerà la bellezza delcittadino con composizioni floreali ed eventi ispirati al sapere enciclopedico che si sviluppò in Italia nel corso del 1500, il cosiddetto “”. Venerdì mattina l’inaugurazione con lo spettacolo di giocoleria di Niccolò Nardelli. Un tema che riportato al contemporaneo ed alla città ci chiede di riflettere sulla‘ibrida’ urbana, su ciò che èle ed artificiale in un giardino, sul paesaggio che muta sulla basenostra idea di. La manifestazione è stata pensata come un percorso a tappe nel cuorecittà. In...

Un inizio di stagione non proprio incoraggiante per la Città deiche, nonostante le criticità ... "Trieste " e " Rio San Bernardo ", Palazzo Bellevue che il risultato di entrambi i ...Scatta il divieto di balneazione sulle spiagge di corsoTrieste a Sanremo. La conferma arriva dall'ordinanza emanata dal Sindaco di Sanremo, Alberto ...nella zona centrale della città dei. ...Torniamo in Trentino - Alto Adige, la regione regina della bicicletta. Tre gli itinerari scelti in questa puntata: la Ciclovia dei, nella provincia dilungo la pista ciclopedonale della Val Rendena e della Valle del Chiese, 50 km in pianura tra profumi e colori con oltre 600 specie di. E poi in Alto Adige tra ...

Trento, “Fiori al centro” Gazzetta delle Valli

La cui grande finestra, che si affaccia direttamente in piazza Trento e Trieste, è divenuta un vero e proprio "pronto soccorso" per orchidee sfiorite. Accade al liceo classico Zucchi, e più ...Con l’arrivo della bella stagione, entrano nel vivo le attività di monitoraggio sul campo di Life Seedforce, progetto che coinvolge 15 partner italiani e stranieri con l’obiettivo di salvare le piante ...