Trend quotidiani | nel calo generale brillano Gazzetta | Repubblica | Fatto e | in edicola | Libero - Primaonline

(Di venerdì 9 giugno 2023) IT Confronto anno su anno: aprile 2023 (stimati) VS aprile 2022 (contabili) IN CASO DI RIPRESA SI PREGA DI CITARE E LINKARE. IT VENDITA INDIVIDUALI CARTACEI Confronto anno su anno: aprile ...

Classifiche edeielaborate da Primaonline.it sugli ultimi dati Ads, riferiti al mese di aprile 2023 . Le tabelle sono realizzate per Primaonline.it da Withub . TOTALE DIFFUSIONE CARTA + DIGITALE ...Mensili, marzo 2023 (almeno 10 uscite nell'arco dell'anno) Download Altri periodici, marzo 2023 (uscite inferiori a 10) Download In arrivo le tabelle con ideirealizzate da WhiteHub....

Classifiche e trend dei quotidiani elaborate da Primaonline.it sugli ultimi dati Ads, riferiti al mese di aprile 2023.Ad aprile 2023 si stima un aumento congiunturale per le vendite al dettaglio in valore (+0,2%) e un calo in volume (-0,2%). Lo rileva l'Istat spiegando che su base tendenziale le vendite al dettaglio… ...