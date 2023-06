Tredici estati con Ischia | pronta a decollare la kermesse ideata da Aldo Imer

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 giugno 2023)con. La manifestazione culturaledall’arch.ancora una volta a. Dal 16 al 24 giugno 2023 si terrà sull’isola dila XIII edizione della“Torri in Festa Torri in luce”, che si pone non solo come momento di confronto critico tra architetti, ingegneri, giovani laureati e studenti, ma anche come opportunità di incontro tra istituzioni e cittadini, con l’intento di promuovere la partecipazione attiva al dibattito sulla valorizzazione del territorio costiero e delle risorse paesaggistiche e culturali del Mediterraneo. L’iniziativa sempre più ricca di eventi si articola in diversi appuntamenti serali: oltre una serie di convegni con il massimo degli ...