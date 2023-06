Trattato sulla plastica | a Parigi le aziende fossili monopolizzano il dibattito Ma è ora di fare sul serio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) La strada verso unè lastricata di ostacoli. È questo quanto emerso dai negoziati tenutisi a(INC2) dal 29 maggio al 2 giugno scorsi e che hanno visto come protagonista della trattativa una coalizione non strutturata, poco ambiziosa ed eterogenea di Stati che si distinguono per essere i maggiori produttori di petrolio. Sono proprio loro che hanno cercato di rallentare gli ingranaggi dei processi decisionali. Quasi due giorni interi su cinque sono trascorsi a discutere sul regolamento e sulle modalità con cui prendere le decisioni. A guidare questo fronte, un gruppo di Paesi tra cui Arabia Saudita, Russia, Cina e India, le nazioni produttrici di petrolio e i lobbisti dell’industria dei combustibili(secondo alcune stime questi ultimi erano in più di duecento a ...