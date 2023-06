(Di venerdì 9 giugno 2023) AGI - Questa mna il sindaco di Roma Roberto, alla presenza dell'assessore Andrea Catarci e della coordinatrice Ufficio Diritti Lgbt+ Marilena Grassadonia, ha proceduto alla trascrizione deiduedidi figli di due. Si tratta di un bambino nato in Francia con madri italiana e francese e di una bambina nata in Inghilterra, con una coppia diitalo-inglese. Con questo atto, si spiega in una nota, si garantisce ai minori il riconoscimento della cittadinanza italiana con i relativi diritti e alle madri pieni doveri nei loro confronti. "Con questo atto - dichiara il sindaco - garantiamo ai bimbi il riconoscimento della cittadinanza italiana, con i relativi diritti, e alle madri pieni doveri nei loro ...

Per, 'è maturo il tempo di dare al Paese una legge chiara per le famiglie omogenitoriali, che garantisca gli stessi diritti che sono riconosciuti in tutta Europa. L'amministrazione, con ...Per, 'è maturo il tempo di dare al Paese una legge chiara per le famiglie omogenitoriali, che garantisca gli stessi diritti che sono riconosciuti in tutta Europa. L'amministrazione, con ...

Trascritti da Gualtieri i primi atti di nascita esteri con due mamme AGI - Agenzia Italia

Grazie alla firma di Gualtieri, da oggi un bambino e una bambina nati entrambi ... i certificati di nascita di bambini nati all'estero da due donne possono essere trascritti. A tutelare legalmente chi ...I due certificati di nascita sono di un bimbo italo francese e una bimba italo inglese. “In prima linea nella promozione dei diritti e contro ogni forma di discriminazione”, ha dichiarato Gualtieri.