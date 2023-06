Tragedia in Valle Caudina | muore operaio in un cantiere

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDramma per la comunità della. Emanuele Pisano, 32 anni, morto in incidente sul lavoro. Il giovane stava lavorando in unad Altavilla Irpina. Sul posto ci sono i carabinieri per gli accertamenti del caso. A quanto pare, ma si tratta della prima ricostruzione parziale,Pisano sarebbe stato centrato da una trave. Inutili tutti i soccorsi, il 32enne sarebbe morto sul colpo. IN AGGIORNAMENTO… L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il sostituto Alberto Delladella Procura di Napoli Nord ha capito che il movente andava ... Ci riprendiamo da unae ne arriva subito un'altra. Questo duplice omicidio è frutto di un ...... in questi giorni sugli Iblei per partecipare al 13° Torneo di Calcio Giovanile "degli Iblei ... vicinanza e solidarietà a tutto il popolo ucraino vittima di una ingiustifica - ta...... peggiorando il dissesto complessivo e mettendo a rischio la stabilità dei ponti a. Per ... Alcuni degli argini o dei "muri" di contenimento hanno ceduto durante ladell'Emilia - Romagna ...

Muore mentre raccoglie ciliegie, tragedia ricostruita: ha battuto la testa Edizione Caserta

Tre incidenti sul lavoro mortale nel giro di poche ore. In provincia di Vibo Valentia un operaio di 54 anni è deceduto dopo essere precipitato da una pedana alta più di tre metri. Nel Cosentino un qua ...Con 21 voti di astensione e 11 a favore il Consiglio Valle ha respinto una mozione del gruppo Lega Vda per l'intitolazione di una stele in ricordo della figura di Antonio Sonatore - suicidatosi nel 19 ...