Tragedia in Egitto | ragazzo di 23 anni attaccato e ucciso da uno squalo

... 23 anni, che pare risiedesse da tempo in. La notizia del turista russo attaccato da uno ... Poco dopo la, lo squalo è stato catturato. Il ministero dell'ambiente egiziano ha riferito che ...in. Un turista, un cittadino russo, è morto a causa dell'attacco di uno squalo su una spiaggia della città turistica di Hurghada, sul Mar Rosso. Lo ha annunciato sul canale Telegram il ...Per Israele la settimana si è aperta però con una: l'uccisione di tre giovani soldati: Lia ... Ed è proprio mentre prestava servizio di guardia sul confine tra Israele ednell'Unità ...

Hurghada, squalo uccide turista russo: tragedia in Egitto. Il video choc fa il giro dei social ilmessaggero.it

Gli ultimi mesi sono stati molto difficili e dolorosi per Paola Caruso, che ha dovuto affrontare da sola la malattia del figlio ed essere forte per tutti e due. Infatti, il nervo sciatico del piccolo ...Al largo della città egiziana di Hurghada, uno squalo ha attaccato e ucciso un cittadino russo di 24 anni. "La vittima non era un turista ma un residente permanente dell'Egitto", ha dichiarato all'age ...