Traffico Roma del 09-06-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio da Marina riccomi e Ben ritrovati in graduale aumento illungo il raccordo anulare code a tratti tra laFiumicino e il video per Napoli sulla carreggiata esterna rallentamenti e code anche lungo l’interna tra la Cassia bis e via Tiburtina sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra la tangenziale via Fiorentini ed ancora tra via Togliatti e Tor Cervara tutto in direzione del raccordo sempre in uscita dalla capitale code a tratti su via Flaminia tra Corso di Francia il raccordo sulla tangenziale est auto in fila per incidente eintenso tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni lavori in corso su via Labicana dalla corsia laterale sinistra tra il Colosseo è San Giovanni in zona piramide in programma dalle 18 alle 20 una marcia per la pace che ...