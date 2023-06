Traffico Roma del 09-06-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 giugno 2023) Luceverdeda trovati a questo aggiornamento da Simone a cerchiare una buona giornata tratto Sud del raccordo anulare con rallentamenti e code perin carreggiata esterna tra lo svincolo per La via Pontina Il Bivio autostrada per Napoli in via della Magliana lavori tra Parco dei Medici e il trullo senso unico alternato possibili rallentamenti tra Viale Trastevere Porta Portese chiusa alvia Induno ilcon arrivo da Lungotevere prosegue sulla via Portuense o in alternativa può entrare in via del Porto e andare verso Piazza San Francesco d’Assisi deviati i mezzi pubblici tra il Colosseo è San Giovanni via Labicana lavori e chiusura della corsia laterale sinistra con questo è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...