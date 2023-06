Traffico Roma del 09-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 giugno 2023) Luceverdevetro matita Simona cercherà questo aggiornamento tratto Sud del raccordo anulare con rallentamenti tra lo svincolo per La via Ardeatina il bivio con L’autostrada per Napoli si tratta dilungo entrambe le carreggiate tra Viale Trastevere Porta Portese chiusa alvia Induno ilin arrivo da Lungotevere prosegue sulla via Portuense o in alternativa può entrare in via del Porto e andare verso Piazza San Francesco d’Assisi al Ostiense incidente in via Girolamo Benzoni procedere con prudenza sulla via Flaminia attenzione un incidente in via dei Due Ponti altro incidente in via dei Durantini con questi dettagli nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...