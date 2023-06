Traffico Roma del 09-06-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 giugno 2023) Luceverdedai trovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara sul lungotevere rallentamenti e code a causa di un incidente tra l’isola Tiberina e Castel Sant’Angelo verso Piazza del Popolo sulla tangenziale zona San Giovanni rallentamenti sul viale Castrense qui in precedenza un incidente ancora rallentamenti verso la tangenziale sia sulla Flaminia sia lungo la Salaria sul raccordo a fare attenzione Un incidente tra laFiumicino e la Pisana in carreggiata interna direzione Aurelia e poi code pernel tratto di carreggiata interna tra la Casilina e Lanina con questo è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità