Traffico Roma del 09-06-2023 ore 08 | 30

(Di venerdì 9 giugno 2023) Luceverdedai trovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara Buongiorno sulla tangenziale zona San Giovanni Sulla viale Castrense code per un incidente all’altezza di via Nola in direzione di Porta San Giovanni sulla tangenziale del Colle partono dal bivio con lo scalo San Lorenzo nell’altra direzione della tangenziale invece disagi per ilin testo tra Tiburtina a Batteria Nomentana è l’uscita per la Salaria un incidente in questo momento sul Raccordo Anulare ci troviamo sul tratto di carreggiata esterna tra lo svincolo di Tor Bella Monaca il bivio con l’autostrada A24 e poi da più di un’ora su via Tiburtina disagi a causa di un incidente tra Guidonia e Setteville con questo per ora è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...