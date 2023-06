Traffico Roma del 09-06-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 giugno 2023) Luceverdeda trovarci a questo appuntamento una buona giornata da Simona Cerchiara sulla via Tiburtina abbiamo code per un incidente tra Guidonia e Setteville proseguendo versorallentato iltra 7 e raccordo anulare sul raccordo tratto Nord Code in carreggiata esterna tra il Sant’Andrea e la Cassia direzione Aurelia e poi incolonnamenti in carreggiata interna nel tratto Casilina Appia via Flaminia è sulla via Salariaverso la tangenziale lungo la Flaminia code tra Labaro e Tor di Quinto sulla Salaria code all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe con questo per ora è tutto un servizio della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità