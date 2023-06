Torta Fedora | la delizia dimenticata di Firenze

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 9 giugno 2023) Questa buonissimaè nata quasi per caso negli anni '30 in circostanze davvero singolari. A, ovviamente, se ne discute da decenni ma secondo molti sarebbe stata inventata da un conosciuto pasticcere per rabbonire la moglie dopo che l'aveva combinata grossa