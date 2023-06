Tormentoni estate 2023 | Tony Effe con Emma e Irama insieme a Rkomi | tutte le canzoni uscite oggi 9 giugno

(Di venerdì 9 giugno 2023): esce, venerdì 9, “Taxi sulla luna”, il nuovo singolo diconMarrone. Spazio anche per “Hollywood”, la prima canzone che anticipa l’album in uscita diedOltre al nuovo singolo di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

2023 : esce oggi, venerdì 9 giugno, "Taxi sulla luna" , il nuovo singolo di Tony Effe con Emma Marrone . Spazio anche per 'Hollywood', la prima canzone che anticipa l'album in uscita ...... passando per l'antipasto del joint album di Irama e Rkomi (a conferma che ifunzionano ... tira in ballo Orietta Berti, che due fanni fa si prese il titolo di improbabile regina dell'...... il duetto tra Drusilla Foer e Asia Argento è già candidato a essere uno di queiestivi ... Obiettivo raggiunto: Drusilla e Asia sono già le dee dell'2023. E noi non possiamo che ...

Questo ha conciliato la nascita di un vero proprio aspirante tormentone dalle sonorità latine esplosive ... che è pronta a spopolare su TikTok e a diventare il ballo dell’estate 2023. Il videoclip del ...Anche Irama torna per la ricerca di un nuovo tormentone torna dunque a lavorare con Rkomi e Shablo per quest'estate 2023. Ecco testo e significato.