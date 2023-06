Torino | registra una minore che fa sesso nel bagno di una discoteca | ora rischia 12 anni di carcere

(Di venerdì 9 giugno 2023) Un interprete di lingua araba di 30è a processo a12di. È accusato di averto il filmato di unanne mentre aveva un rapporto sessuale in undi unacon un maggiorenne. L’accusa del pm Marco Sanini è creazione e divulgazione di materiale pedopornografico. «Non sapevo cosa stesse accadendo nella toilette», ha detto ieri davanti al giudice. I fatti risalgono a poco prima della mezzanotte del 14 febbraio 2015. «Ho passato un inferno. Ora voglio solo guardare avanti, ma quello che mi dispiace tanto è che in tutti questinessuno mi abbia mai chiesto scusa, nemmeno i due ragazzi che hanno diffuso il video (che sono già stati processati e condannati a 8 ...

Un interprete di lingua araba di 30 anni è a processo ae rischia 12 anni di carcere. È accusato di aver registrato il filmato di una minorenne mentre aveva un rapporto sessuale in un bagno di una discoteca con un maggiorenne. L'accusa del pm Marco ...Quello delle bevande inveceaddirittura il 53%. Interrogati sulle tendenze del momento del fuoricasa, i ristoratori italiani hanno risposto "il ritorno della tradizione, ma di qualità" (50%)...... per lo più costituito da cantine e soffitte, con circa 32.600 unità scambiateuna ... Ae Napoli la diminuzione è del 7%, mentre più contenuta è la decrescita a Genova e Palermo che ...

Torino, registra una minore che fa sesso nel bagno di una discoteca ... Open

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Torino, meteo per Venerdì 9 Giugno 2023. Giornata caratterizzata da temporali, temperature comprese tra 17 e 22°C ...