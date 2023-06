Torchio Paramount | «Con l’Inter stessa filosofia! Film? A lieto fine

Leggi su inter-news

(Di venerdì 9 giugno 2023)si è unita ain queste ultime due partite come sponsor di maglia. Parla, invitato a Istanbul per l’evento prima della finale? Aldo, Ceo di, da Istanbul ai microfoni ufficiali del club: «Buona la prima col Torino, ma domani c’è una finale da scrivere insieme. Cosa lega le due aziende? Sono due grandi marchi, crediamo che l’intrattenimento sia veramente qualcosa di unico.? Non saprei dirlo. Speriamo uno a». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati