thevoto | fuori oggi il nuovo singolo “XSI” w KHARFI prod heysimo | Kharfi | con cui l’artista ci trasporta verso un nuovo mondo

(Di venerdì 9 giugno 2023) «Perdersi nel vuoto per poi ritrovarsi persi il giorno dopo,è stato come risvegliarsi un po’ bambini, senza pensieri in testa, a un ritmo che fa “nananapapapa”» Milano 9 Giugno 2023 – Esce, venerdì 9 giugno, ildi“XSI” con), un brano dal sound futuristico che ci proiettal’estate. “Dopo la ricerca di mille consapevolezze, è solo perdendomi davvero che ho imparato a riesplorare una naturalezza che avevo perduto quasi del tutto – racconta– Se c’è una cosa che più di tutte invidio ai bambini è la semplicità, giusta o sbagliata, nel razionalizzare un concetto. Questo è quello che ho voluto esprimere ...