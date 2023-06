The Flash | Andy Muschietti | Prima di fare il film ho parlato con Zack Snyder

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il regista,di cominciare il suo lavoro sul, ha chiesto consiglio ache ha posto lw basi del DCEU. In una recente intervista concessa a GamesRadar,ha rivelato chedi iniziare a lavorare a Theha voluto parlare con, padre del DCEU destinato però a terminare e ricominciare sotto la guida di James Gunn. "Hocon", ha confermato il regista. "Ma non era una questione tecnica, narrativa o altro. Volevo solo contattarlo e fargli un saluto. Perché non ci siamo mai incontrati, e volevo solo dirgli che avremmo rispettato le cose che ha fatto". Barbara ...

In una recente intervista concessa a GamesRadar, Andy Muschietti ha rivelato che prima di iniziare a lavorare aha voluto parlare con Zack Snyder , padre del DCEU destinato però a terminare e ricominciare sotto la guida di James Gunn. " Ho parlato con Zack ", ha confermato il regista. " Ma non era una ...Giovedì 13, '' di Andy Muschietti. Venerdì 14, 'Creed 3' di Michael B. Jordan. Sabato 15, 'Le otto montagne' di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Domenica 16, 'Mon crime. La ...... Huawei was recognized a 2023 Customers' Choice inGartner Peer Insights Voice ofCustomer for Primary Storage for its OceanStor Dorado all -storage. As part ofevaluation process,...

“The Flash”, annunciato un folle ritorno: spoiler devastante L'indiscreto

Il regista, prima di cominciare il suo lavoro sul film, ha chiesto consiglio a Zack Snyder che ha posto lw basi del DCEU.News - In occasione del World Gin Day, che ricorre il 10 giugno, Fever-Tree – il primo Brand di mixer super premium – presenta “It’s Gin O’ Clock”, l’iniziativa c - Redazione James ...