The Crowded Room | la recensione | io | tu e le memorie dilanianti

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ladi The, serie firmata Apple TV+ e interpretata da un Tom Holland mai come in questo caso struggente, camaleontico, fragile e ammaliante. Il mondo che ci circonda è un film che realizziamo all'interno della nostra mente. Selezioniamo le immagini migliori e le montiamo in una sala privata, fatta di ricordi e pensieri a volte anche falsati, perché dettati dal filtro di un'emozione potente, di un incontro fatale, di una parola schiacciante. La memoria si fa bobina da fermare, tagliare e incollare a proprio piacimento. Gli stimoli esterni sono input continui, battute di attori da ignorare, o da imprimere per sempre all'interno della nostra sala di montaggio mentale. Come sottolineeremo in questadi The(disponibile su Apple TV+), quella di …