Test per menti superiori | riesci a capire quanto è alto questo tavolino? Sbagliano tutti!

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 9 giugno 2023) Pensi di riuscire a? Sembra un gioco da ragazzi, ma mai fidarsi delle apparenze. Ildi oggi è diventato virale in rete, ma praticamente tuttila risposta malgrado l’apparente semplicità dell’indovinello. Gli utenti del web hanno avanzato mille ipotesi e mille tentativi. Ma se ti piacciono le sfide qui troverai senza ombra di dubbio pane per i tuoi denti. Riuscirai a trovare l’altezza del? – grantennistoscana.itLa sfida che presentiamo oggi all’apparenza può sembrare davvero semplice, perfino banale. Ma è davvero così? Come sempre, quando bisogna cimentarsi coiche circolano in rete, le cose non sono mai come sembrano a prima vista. Di sfide impossibili è pieno il mondo. ...