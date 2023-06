Terra Amara | le anticipazioni della puntata di oggi | Mujgan si toglie la vita

(Di venerdì 9 giugno 2023) Lediin onda, venerdì 9 giugno, come al solito in onda su Canale5 rivelano che dopo essere stata respinta di nuovo da Yilmaz,prende una drastica decisione. LediDi seguito ledisoap turca. Yilmaz, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, le...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 giugno , alle 14.10 , tutti gli sforzi degli avvocati per salvare Zuleyha vengono vanificati dalle dure parole di Demir . Inoltre, a causa ...tornerà domani, sabato 10 giugno , alle 15:20 circa su Canale 5 , con un nuovo episodio. La storia di Züleyha, intitolata Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova - , è stata ...Le anticipazioniterza stagione ci svelano che nelle puntate inedite che andranno in onda prossimamente su Canale 5 vedremo Züleyha e Yilmaz tentare nuovamente la fuga. Le cose però non andranno come ...

Terra Amara, anticipazioni trama 9 giugno: Il destino di Zuleyha pende dalle parole di Demir Movieplayer

Anticipazioni Terra Amara puntata di domani 10 giugno: trama puntata in onda domani sabato 10 giugno 2023 della soap opera turca su Canale 5.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...